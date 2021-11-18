Крис Крайдер: вся наша команда учится у Артемия Панарина

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер рассказал о том, что россиянин Артемий Панарин является примером для других в команде.



«Лично для меня, да и для всех остальных ребят – огромное удовольствие не только наблюдать за ними (Примеч. Панарин и Мика Зибанеджад), но и учиться у них вещам, на которые сам бы, возможно, никогда не решился. То, что у Мики или Брэда получается легко и непринужденно, другие вынуждены тренировать долгое время. Но с их помощью это не только сложно, но и интересно. Они рассказывают, показывают – и ты имеешь возможность разнообразить свою игру, становиться лучше», – цитирует Крайдера русская версия официального сайта НХЛ.



Крайдер набрал в нынешнем сезоне уже 15 (12+3) очков в 16 матчах, а промежуточный титул лучшего клубного бомбардира вместе с Адамом Фоксом делит как раз Панарин (у обоих 4+12=16).