Лавиолетт: Кузнецов играет невероятно и заслуживает не меньше комплиментов, чем Овечкин

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил игру ведущего звена своей команды в этом сезоне НХЛ.



«Александр Овечкин – элитный игрок. Начиная с тренировочного лагеря он чувствует себя всё лучше и лучше. Он просто выходит на лёд и сразу оказывает влияние на игру.



Евгений Кузнецов сейчас играет с огромным желанием. Он сам забивает голы и создает такие возможности для партнеров. На старте сезона он играет на невероятно высоком уровне и заслуживает не меньше комплиментов, чем Алекс.



Том Уилсон продолжает делать кучу черновой работы. Он здорово играет в углах площадки и перед воротами, обеспечивает физическую мощь. Он делает много полезных вещей. Причем как в большинстве, так и в меньшинстве. Из них троих получилось отличное звено, которое движется в правильном направлении», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

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