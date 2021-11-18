Лавиолетт: Кузнецов играет невероятно и заслуживает не меньше комплиментов, чем Овечкин

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил игру ведущего звена своей команды в этом сезоне НХЛ.
«Александр Овечкин – элитный игрок. Начиная с тренировочного лагеря он чувствует себя всё лучше и лучше. Он просто выходит на лёд и сразу оказывает влияние на игру.
Евгений Кузнецов сейчас играет с огромным желанием. Он сам забивает голы и создает такие возможности для партнеров. На старте сезона он играет на невероятно высоком уровне и заслуживает не меньше комплиментов, чем Алекс.
Том Уилсон продолжает делать кучу черновой работы. Он здорово играет в углах площадки и перед воротами, обеспечивает физическую мощь. Он делает много полезных вещей. Причем как в большинстве, так и в меньшинстве. Из них троих получилось отличное звено, которое движется в правильном направлении», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 18 ноября 2021
-
07:40
-
07:22
-
07:08
-
06:53
-
06:42
-
06:34
-
06:26
-
05:44
-
04:47
-
04:13
-
03:53
-
03:22
- 17 ноября 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:25
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:18
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:33