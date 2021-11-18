Александр Овечкин до минимума сократил отставание от Клода Лемье по сыгранным матчам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:0, идёт первый период).

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1214-й матч за карьеру в НХЛ. Накануне 36-летний форвард вышел на 109-е место в лиге по этому показателю, превзойдя результат завершившего карьеру Венсана Лекавалье (1212). Следующей целью для россиянина является результат Клода Лемье (1215), отставание от которого по этому показателю сегодня российский нападающий сократил до минимума.

На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету капитана столичной команды 26 (12+14) очков в 17 матчах при показателе полезности "+12".