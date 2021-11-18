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Дмитрий Орлов был наказан удалением за удар локтем Анже Копитара

Дмитрий Орлов был наказан удалением за удар локтем Анже Копитара
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:0, завершён первый период).

В стартовом отрезке столичной команде пришлось провести две минуты в меньшинстве. На девятой минуте первого периода малым штрафом был наказан защитник гостей Дмитрий Орлов. Российский защитник ударил локтем словенского нападающего Анже Копитара, за что и был наказан двухминутным удалением.

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На момент написания новости в активе 30-летнего воспитанника новокузнецкого хоккея в этом сезоне 7 (2+5) очков в 17 матчах при показателе полезности "+10" и 20 минутах штрафного времени.

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