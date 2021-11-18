Дмитрий Орлов был наказан удалением за удар локтем Анже Копитара
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:0, завершён первый период).
В стартовом отрезке столичной команде пришлось провести две минуты в меньшинстве. На девятой минуте первого периода малым штрафом был наказан защитник гостей Дмитрий Орлов. Российский защитник ударил локтем словенского нападающего Анже Копитара, за что и был наказан двухминутным удалением.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
На момент написания новости в активе 30-летнего воспитанника новокузнецкого хоккея в этом сезоне 7 (2+5) очков в 17 матчах при показателе полезности "+10" и 20 минутах штрафного времени.
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
07:55
-
07:40
-
07:22
-
07:08
-
06:53
-
06:42
-
06:34
-
06:26
-
05:44
-
04:47
-
04:13
-
03:53
-
03:22
- 17 ноября 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:25
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:18
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:47
-
21:41
Партнерский контент