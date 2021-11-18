«Ванкувер» дома уступил «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе победителей забивали Микко Рантанен, Назем Кадри, Кейл Макар и Габриэль Ландеског. У гостей отличились Конор Гарланд и Такер Пулман.



Это поражение стало пятым подряд для «Ванкувера». До этого команда не смогла победить два раза «Анахайм Дакс» (2:3, 1:5), всё то же «Колорадо» (1:7) и «Вегас Голден Найтс» (4:7).



Для «Колорадо» победа стала третьей подряд. До этого они побеждали «Ванкувер» и «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.