Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» дома уступил «Колорадо»

«Ванкувер» дома уступил «Колорадо»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Микко Рантанен, Назем Кадри, Кейл Макар и Габриэль Ландеског. У гостей отличились Конор Гарланд и Такер Пулман.

Это поражение стало пятым подряд для «Ванкувера». До этого команда не смогла победить два раза «Анахайм Дакс» (2:3, 1:5), всё то же «Колорадо» (1:7) и «Вегас Голден Найтс» (4:7).

Для «Колорадо» победа стала третьей подряд. До этого они побеждали «Ванкувер» и «Сан-Хосе Шаркс» (6:2).

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Макар, Кадри) – 07:17' (5x4)   1:1 Гарланд (Дикинсон, Пулман) – 28:52' (5x5)   2:1 Пулман (Мотт, Ламмикко) – 41:27' (5x5)   2:2 Кадри (Ландеског, Рантанен) – 42:19' (5x4)   2:3 Макар (Тэйвз, Кадри) – 43:12' (4x3)   2:4 Ландеског (Рантанен) – 59:49' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021