«Металлург» расторг контракт с голкипером Загидулиным

Магнитогорский «Металлург» и голкипер Артём Загидулин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Публикация доступна в официальном «твиттере» «Металлурга».

«Приняли решение о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон. Мы поговорили с Артёмом – у него есть вариант выступления в Финляндии, мы понимаем его желание получать постоянную игровую практику, поэтому именно так у нас всё и разрешилось. Права на игрока остаются у хоккейного клуба «Металлург». Желаем Артёму удачи на новом этапе карьеры», — приводит слова первого вице-президента клуба, директора «Металлурга» Сергея Ласькова официальная группа «магнитки» «Вконтакте».

Отметим, что последний матч за «Металлург» Загидулин провёл 6 ноября с «Северсталью» (2:5). Артём пропустил 3 шайбы и был заменён на 15-й минуте первого периода. Вторую игру в сезоне Загидулин сыграл ранее, 19 октября, с рижским «Динамо» (5:4 Б). Загидулин пропустил 4 шайбы и провёл на льду весь матч.