Дебринкэт — первый игрок «Чикаго», оформивший хет-трик Горди Хоу, со времён Панарина
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт оформил хет-трик Горди Хоу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтлом».
Дебринкэт сначала ассистировал на гол защитника Сета Джонса, это случилось на 16-й минуте. Затем Алекс сам забросил шайбу на 23-й минуте встречи. А на 43-й минуте нападающий подрался с форвардом «Сиэтла» Янни Гурдом, за что оба игрока получили двухминутные удаления.
Отметим, что Дебринкэт — первый игрок «Чикаго», оформивший хет-трик Горди Хоу, со времён выступлений Артемия Панарина в «Чикаго». В 2016 году Панарин в составе «Блэкхоукс» сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Сент-Луисом» (2:1 ОТ) – отдал голевую передачу, забросил шайбу и подрался с нападающим Скотти Апшоллом.
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