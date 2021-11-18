Безголевая серия Овечкина достигла трёх матчей. Он не набирает очки две игры подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не забивает три матча подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Сегодня, 18 ноября, во встрече с «Лос-Анджелесом» (2:0) Овечкину вновь не удалось отличиться.

Ранее Александр не забрасывал шайбы в матчах с «Питтсбургом» (6:1) и «Анахаймом» (2:3 ОТ).

Свою последнюю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 36-летний россиянин забросил 13 ноября в выездном матче с «Коламбусом» (4:3). Шайба стала для Овечкина рекордной — Александр вышел на единоличное четвёртое место (742) в истории лучших снайперов лиги, обойдя легендарного Бретта Халла (741).

На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету капитана столичной команды 26 (12+14) очков в 17 матчах при показателе полезности «+12».

«Вашингтон» в следующей игре регулярного чемпионата НХЛ встретится в гостях с «Сан-Хосе». Встреча пройдёт 21 ноября.