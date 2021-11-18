Вратарь «Вашингтона» Самсонов оформил 2-й шат-аут в сезоне и 5-й за карьеру в НХЛ

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов оформил второй шат-аут в сезоне во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:0). Илья отразил все 34 броска в створ своих ворот.

Отметим, что шат-аут в матче с «Кингз» стал для Самсонова пятым за карьеру в НХЛ.

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Серия красивых спасений от вратаря случилась на 36-й минуте матча. Сначала голкипер отразил бросок защитника «Кингз» Мэтта Роя, а затем практически сразу справился с двумя добиваниями от нападающего Тревора Мура, растянувшись на линии ворот.

Напомним, в матче с «Лос-Анджелесом» в составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметился нападающий Гарнет Хэтэуэй. Он сделал это на 57-й и на 59-й минутах, ему дважды ассистировал Джон Карлсон. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков результативности.