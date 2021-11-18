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Форвард «Монреаля» Галлахер оштрафован на $ 2500 за удар Гудроу кулаком в лицо

Форвард «Монреаля» Галлахер оштрафован на $ 2500 за удар Гудроу кулаком в лицо
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер оштрафован Департаментом безопасности игроков НХЛ на $ 2500 за удар кулаком в лицо форварду «Рейнджерс» Баркли Гудроу. Эпизод произошёл во время одного из вбрасываний.

Видео доступно в официальном «твиттере» журналиста Брэди Треттенеро.

«Я ожидал, что это произойдёт, но у этого тоже есть две стороны. Гудроу немного включил актёра», — приводит слова Галлахера журналист Арпон Басу.

Напомним, вчера, 17 ноября, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. У гостей отличились Кристиан Дворак и Джош Андерсон. На счету Артемия Панарина одна результативная передача.

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