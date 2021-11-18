Каспарайтис — о новой роли Ковальчука в сборной России: не сомневаюсь, что всё получится

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис высказал мнение о новой роли нападающего Ильи Ковальчука в сборной России. Ковальчук будет отвечать за коммуникацию с российскими игроками из НХЛ.

«Илюха не будет один собирать команду, всё это делается коллегиально, вместе с тренерским штабом. Ребята все вместе будут подбирать состав. Как и в любой хоккейной державе все всегда поддерживают друг друга, помогают. Мы с Ильёй в отличных отношениях, не сомневаюсь, что у него всё получится. Ему нравится его новый вызов, он к нему готов», – сказал Каспарайтис в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, ранее руководство Федерации хоккея России (ФХР) не согласовало назначение Ильи Ковальчука на должность генерального менеджера национальной сборной, поэтому он был назван менеджером по работе с игроками НХЛ.