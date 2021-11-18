Фридман: за Кузьменко стоит наблюдать в этом году. Клубы НХЛ сильно заинтересованы в нём
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Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией о том, что несколько клубов Национальной хоккейной лиги интересуются форвардом СКА Андреем Кузьменко.
«Свободный агент из России, за которым стоит понаблюдать в текущем сезоне — это правый нападающий Андрей Кузьменко.
Он идёт на шестом месте в списке бомбардиров Континентальной хоккейной лиги. Никогда не был задрафтован, в феврале ему исполнится 26 лет. К нему проявляют большой интерес некоторые клубы НХЛ», – написал Фридман у себя в статье на сайте Sportsnet.
Напомним, срок соглашения Кузьменко с санкт-петербургским СКА рассчитан до 30 апреля 2022 года. В 26 играх текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ Кузьменко набрал 29 (10+19) очков.
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