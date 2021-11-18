Пашков: изнасилование мирового хоккея продолжается. НХЛ будет тянуть с решением по ОИ-2022

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал потенциальный отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022.
«Евротурниры во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ — главное событие последних недель? Нет, я так не считаю. Тот же Кубок Карьяла мы в основном использовали для подготовки к молодёжному первенству мира, посмотрели в деле молодёжь. Но все прекрасно знают, что главный турнир года и четырёхлетия другой — Олимпиада.
Изначально говорил, что штабу Алексея Жамнова было бы полезнее отправиться не во Флориду, а в Финляндию. Ведь, похоже, что наступает перелом — и главные события в мировом хоккее в ближайшие месяцы будут происходить именно здесь, в Европе и Азии.
Меня насторожили даже не отмены матчей «Оттавы» из-за пандемии, а слова вице-президента НХЛ Билла Дэйли о возможном пропуске Олимпиады. Дэйли — очень серьёзный человек, он мог промолчать, но не сделал этого. И, по сути, предупредил весь мир, что НХЛ из-за роста количества заболевших подумывает отказаться от Пекина.
Это значит одно — изнасилование ИИХФ и мирового хоккея, которое началось ещё в Пхенчхане, продолжается. НХЛ с окончательным решением намерена тянуть до последнего. То есть до 10 января все будут стоять на ушах.
Правы оказались те специалисты, которые предупреждали: у сборной России должен быть как план «А», так и «Б». Может, кого-то такие разговоры раздражали, все уже отправили в Пекин НХЛ, но в сборной постоянно об этом говорили.
Ситуация с потенциальным отказом НХЛ нам выгодна? Ещё летом сказал бы так: однозначно «да»! Но сегодня ситуация изменилась, в олимпийском штабе есть люди, далёкие от КХЛ, которые много лет здесь не были. Имею в виду прежде всего Евгения Набокова и Сергея Гончара. Подозреваю, КХЛ для них — тёмный лес.
Моё мнение — нам надо завершать с экспериментами. Если реальным станет план «Б», то нужно срочно думать и о тренерском штабе «Б». Говорил об этом ещё перед Кубком Карьяла, когда штаб с участием Олега Знарка и Сергея Зубова воспринимался как более предпочтительный, чем любой другой.
Теперь, после заявлений Дэйли, только укрепился в своём мнении. У Знарка огромный победный опыт и в КХЛ, и в европейском хоккее, Зубов поработал в КХЛ на всех клубных этажах, всё знает и об НХЛ. Здесь не надо ничего придумывать», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
- 18 ноября 2021
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