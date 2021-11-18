Американский журналист: суперзвёзды преодолевают трудности. Капризову плевать на всё

Американский журналист издания SKOR North Джадд Залгад поделился мнением о российском нападающем «Миннесоты Уайлд» Кирилле Капризове.



«Давайте поговорим об игре парня, который вроде как должен быть суперзвездой – о Кирилле Капризове. Смотрели матч с «Сан-Хосе»? Я смотрел, но Кирилла Капризова не заметил. И мы уже слышим всякие отговорки. Мне говорят: «Соперники теперь обращают на него пристальное внимание, так играть тяжелее» или «Ещё рано, успокойся, всё с ним будет нормально». Со всех щелей слышно отговорки.



Вот что я скажу. Возьмите эти отговорки и выбросьте их в мусорку, потому что всё это – полная чепуха. В матче с «Сан-Хосе» Кирилла Капризова просто не было, он решил не играть. Он не забивал в четырёх из последних пяти матчей, у него всего три гола в сезоне. И теперь он играет на контракте с зарплатой в $ 9 млн, потому что он должен быть суперзвездой. А что делают суперзвёзды? Преодолевают трудности. Давайте вникнем в суть трудностей. Бывают у игроков не самые удачные матчи? Естественно. Команды на самом деле фокусируются на суперзвёздах соперника? Уверен, что это так. Но как заметил Дин Эвасон, соперники стали фокусироваться на Капризове после 15 матчей в прошлом сезоне, так что тут нет ничего нового.



Но когда ты просто «забиваешь» и выглядишь так, будто тебе плевать на всё, вот это проблема. А именно так выглядел Капризов с «Сан-Хосе», да и в нескольких других матчах сезона. Болельщики платят деньги, чтобы увидеть его, они ждут большего. «Миннесота» хорошо ему платит, она тоже ждёт большего. И Кирилл Капризов из гордости тоже должен ожидать большего. В матче с «Сан-Хосе» он не показал этого большего», — приводит слова Заглада твиттер-аккаунт SKOR North.