Скончался отец Дениса Толпеко и детский тренер Станислава Галиева Андрей Толпеко

Ушёл из жизни отец хоккеиста Дениса Толпеко и первый тренер форварда московского «Динамо» Станислава Галиева Андрей Толпеко.



Как сообщает инстаграм-аккаунт физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы», тренер СШОР «Русь» скончался вчера, 17 ноября. Он работал в этой спортивной школе с момента её открытия и подготовил большое количество игроков, которые выступают сейчас в профессиональных хоккейных лигах.



«Андрей Викторович был предан своему делу и внёс огромный вклад в подготовку юных хоккеистов. ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта выражает глубокие соболезнования родным и близких Андрея Викторовича. Это большая потеря для всех нас», — говорится в сообщении организации.



«Вас будет не хватать… Спасибо за всё, что сделали для меня!!!» — написал в «Инстаграме» Галиев.