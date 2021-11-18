Скончался отец Дениса Толпеко и детский тренер Станислава Галиева Андрей Толпеко

Ушёл из жизни отец хоккеиста Дениса Толпеко и первый тренер форварда московского «Динамо» Станислава Галиева Андрей Толпеко.
Как сообщает инстаграм-аккаунт физкультурно-спортивного объединения «Хоккей Москвы», тренер СШОР «Русь» скончался вчера, 17 ноября. Он работал в этой спортивной школе с момента её открытия и подготовил большое количество игроков, которые выступают сейчас в профессиональных хоккейных лигах.
«Андрей Викторович был предан своему делу и внёс огромный вклад в подготовку юных хоккеистов. ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта выражает глубокие соболезнования родным и близких Андрея Викторовича. Это большая потеря для всех нас», — говорится в сообщении организации.
«Вас будет не хватать… Спасибо за всё, что сделали для меня!!!» — написал в «Инстаграме» Галиев.
- 18 ноября 2021
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