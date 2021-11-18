Экс-фоврард «Витязя» Индрашис подписал контракт с «Адмиралом» до конца сезона
Поделиться
«Адмирал» подписал контракт с латвийским нападающим Миксом Индрашисом.
Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение заключено сроком до конца сезона.
Индрашис выступал за подмосковный «Витязь» с начала текущего сезона. Он принял участие в 26 матчах, набрав в них 12 (4+8) очков при показателе полезности «-7». Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо» (2011-2018, 2020-2021) и московское «Динамо» (2018-2020). Всего на его счету 504 игры в КХЛ, он набрал 297 (131+166) очков при общей полезности «-1».
Также 31-летний нападающий является участником Матча всех звёзд лиги в 2018 году.
«Адмирал» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 29 матчей набрав 17 очков.
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
17:19
-
17:06
-
16:45
-
16:32
-
16:19
-
15:49
-
15:10
-
14:48
-
14:24
-
14:03
-
13:13
-
13:04
-
12:35
-
12:33
-
12:15
-
11:45
-
11:22
-
11:14
-
10:59
-
10:24
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:21
-
07:55
-
07:40
-
07:22
-
07:08
-
06:53
-
06:42
Партнерский контент