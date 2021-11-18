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Экс-фоврард «Витязя» Индрашис подписал контракт с «Адмиралом» до конца сезона

Экс-фоврард «Витязя» Индрашис подписал контракт с «Адмиралом» до конца сезона
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«Адмирал» подписал контракт с латвийским нападающим Миксом Индрашисом.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашение заключено сроком до конца сезона.

Индрашис выступал за подмосковный «Витязь» с начала текущего сезона. Он принял участие в 26 матчах, набрав в них 12 (4+8) очков при показателе полезности «-7». Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за рижское «Динамо» (2011-2018, 2020-2021) и московское «Динамо» (2018-2020). Всего на его счету 504 игры в КХЛ, он набрал 297 (131+166) очков при общей полезности «-1».

Также 31-летний нападающий является участником Матча всех звёзд лиги в 2018 году.

«Адмирал» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 29 матчей набрав 17 очков.

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