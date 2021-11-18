Экс-директор ХК ЦСКА угнал автомобиль после того, как продал его

Бывший директор хоккейного клуба ЦСКА Андрей Румянцев отдал свой автомобиль Porsche Panamera в счёт долга, сразу угнав машину у нового владельца.



Как сообщает телеграм-канал Mash, он одолжил у 32-летнего Кирилла Фроловича 4 миллиона 400 тысяч рублей. Затем, когда пришла пора отдать деньги, Румянцев предложил вместо них свой автомобиль. Мужчины подписали договор купли-продажи. Затем Румянцев заявил, что заберёт из салона личные вещи, но сел за руль и скрылся на автомобиле. Отмечается, что Фролович обратился в полицию.



Румянцев являлся генеральным менеджером ЦСКА в сезоне-1999/2000. Также ранее он работал генменеджером московских «Крыльев Советов» (1997-1999).



Отметим, что ХК ЦСКА — клуб, существовавший в 1996—2002 годах. Образовался после того, как приказом министра обороны РФ из армии и с поста главного тренера ЦСКА был уволен Виктор Тихонов. Всё время существования клуба (19 апреля 1996 — 01 августа 2002) Тихонов был его главным тренером.