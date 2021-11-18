Экс-директор ХК ЦСКА угнал автомобиль после того, как продал его

Бывший директор хоккейного клуба ЦСКА Андрей Румянцев отдал свой автомобиль Porsche Panamera в счёт долга, сразу угнав машину у нового владельца.
Как сообщает телеграм-канал Mash, он одолжил у 32-летнего Кирилла Фроловича 4 миллиона 400 тысяч рублей. Затем, когда пришла пора отдать деньги, Румянцев предложил вместо них свой автомобиль. Мужчины подписали договор купли-продажи. Затем Румянцев заявил, что заберёт из салона личные вещи, но сел за руль и скрылся на автомобиле. Отмечается, что Фролович обратился в полицию.
Румянцев являлся генеральным менеджером ЦСКА в сезоне-1999/2000. Также ранее он работал генменеджером московских «Крыльев Советов» (1997-1999).
Отметим, что ХК ЦСКА — клуб, существовавший в 1996—2002 годах. Образовался после того, как приказом министра обороны РФ из армии и с поста главного тренера ЦСКА был уволен Виктор Тихонов. Всё время существования клуба (19 апреля 1996 — 01 августа 2002) Тихонов был его главным тренером.
- 18 ноября 2021
-
18:35
-
18:13
-
17:49
-
17:33
-
17:19
-
17:06
-
16:45
-
16:32
-
16:19
-
15:49
-
15:10
-
14:48
-
14:24
-
14:03
-
13:13
-
13:04
-
12:35
-
12:33
-
12:15
-
11:45
-
11:22
-
11:14
-
10:59
-
10:24
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:21
-
07:55
-
07:40