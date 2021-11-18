Генменеджер «Йокерита» объяснил, почему клуб заранее объявил о смене тренера

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал решение объявить об уходе главного тренера клуба Лаури Марьямяки по ходу сезона.



«Лаури Марьямяки сказал, что это будет его последний сезон, и мы решили сразу рассказать игрокам правду, чтобы не было никаких пересудов. Теперь все в курсе, и мы можем фокусироваться на хоккее, на этой команде, на этом сезоне. Не знаю, что Лаури будет делать дальше. Может, возьмёт перерыв в годик – честно, не знаю.

Мы сделать следующий шаг в плей-офф. Прошлый сезон из-за пандемии был сложным для всех, а нам ещё пришлось переносить свои домашние матчи в Россию. Для нашей команды тот год был тяжёлым и физически, и психологически.



Этим летом у нас был отличный разговор с игроками и тренерами на тему того, какой командой мы хотим быть. Мы собрали более молодой состав, смогли заполучить нескольких финских ребят, которые раньше уже играли за «Йокерит». Команда выглядит очень мотивированной.



В плей-офф всегда тяжело, уже в первом раунде можно встретиться с хорошей командой, и во втором раунде можно выйти на сильного соперника, который уже становился чемпионом. Надеюсь, команда сможет сделать следующий шаг, над этим мы сейчас и работаем. Мы бы хотели победить в Кубке Гагарина, это сейчас для нас главное. Мы должны показать, что у нас хорошая команда, мы можем играть и биться на равных с любым соперником», — сказал Курри в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.