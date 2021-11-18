Таратухин: однажды Крикунов зашёл в раздевалку и сказал, что завершает тренерскую карьеру

Обладатель Кубка Гагарина, трёхкратный чемпион России, участник Олимпийских игр в составе сборной России, а ныне нападающий немецкого клуба «Фюссен» Андрей Таратухин поделился мнением об игре Павла Варфоломеева и Дмитрия Коробова, тренерских качествах Владимира Крикунова и шансах сборной России на ОИ-2022.



«Я смотрю только обзоры КХЛ, потому что русского телевидения у меня здесь нет и его тяжело как-то получить. В Германии есть сложности с просмотром игр КХЛ, плюс у нас идут по вечерам тренировки и матчи. Поэтому получается смотреть только обзоры и читать хоккейные новости утром или днём.



Мне нравилось играть с Варфоломеевым в команде. Он такого же плана хоккеист как Артемий Панарин. Он игровик и ему нужно давать свободу. После «Югры» он сразу ушёл в «Магнитку». Там известно, какие в команде требования, и нужно играть определённую роль. Это всё равно загоняет в рамки, а он именно игровик.



Его игра в минском «Динамо»? Он стал взрослее и ему пошёл на пользу опыт выступления в предыдущих клубах. Плюс тренер дал свободу действий на льду, которая позволила ему вернуться к той игре, в которую он любит играть. Я думаю, что он сейчас кайфует от игры в «Динамо».



Насколько было неожиданно, что «Салават Юлаев» в межсезонье расторг контракт с Дмитрием Коробовым и он вновь оказался в Минске? Для меня это было неожиданно. Я не думаю, что он слабее каких-то других защитников в «Салавате Юлаеве». Но это хоккей, какая-то своя кухня у руководства уфимского клуба. Для Коробова эта ситуация может даже пошла в плюс, потому что он вернулся на родину и показывает хороший хоккей.



В межсезонье объявил о завершении своей тренерской деятельности Владимир Крикунов? Однажды он как-то пришёл в раздевалку и сказал, что ему всё надоело и он заканчивает тренерскую карьеру. Крикунов, на мой взгляд, очень хороший специалист. Я думаю, что он может ещё вернуться, потому что любит хоккей.



Мне бы хотелось, чтобы он вернулся, потому что он ещё многое может сделать для хоккея. Может быть, в роли какого-то советника или в менеджменте клуба. Он любит хоккей, посвятил этому всю жизнь и поэтому может помочь. Другое дело, что ему, наверное, нужно отдохнуть сезон, восстановить силы, а на следующий год уже думать.



На что может рассчитывать сборная России на Олимпиаде в Пекине? Да на всё что угодно. Этот турнир скоротечен, и любая топовая команда может преподнести сюрприз. Россия немножечко повыше в рейтинге, и я надеюсь, что пазл сложится. Буду болеть и желать нашей команде только победы!» — цитирует Таратухина «Белорусский хоккей».