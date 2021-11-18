Форвард «Ак Барса» Дыняк отправил в нокдаун с 1-го удара защитника «Динамо» Р Чуксте
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В эти минуты в Риге на стадионе «Арена-Рига» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Ак Барсом». По окончании второго периода счёт 3:0 в пользу гостей.
В конце первого периода в матче произошла драка между защитником рижан Карлисом Чуксте и форвардом «Ак Барса» Никитой Дыняком. В результате игрок казанцев отправил оппонента в нокдаун с первого удара.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Оба игрока получили 5-минутный штраф за драку, Дыняк также был наказан двумя минутами за оскорбление судей и неспортивное поведение.
Отметим, что заброшенными шайбами во встрече отличились Артём Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил.
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