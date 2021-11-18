«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Барысом», отыгравшись с 0:2

Московский «Спартак» одержал волевую победу в очередном матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Матч прошёл в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершился со счётом 5:2 (0:2, 2:0, 3:0).
На восьмой минуте отличился форвард гостей Никита Михайлис, голевой пас сделал Кёртис Валк. На 12-й минуте удвоил преимущество «Барыса» Егор Петухов, ему ассистировали Алихан Асетов и Валерий Орехов.
На 34-й минуте форвард Александр Хохлачёв отыграл одну шайбу, голевая передача на счету Ивана Дроздова и
Тима Хеда. На последней минуте второго периода в большинстве восстановил равновесие в счёте нападающий красно-белых Йори Лехтеря, ассистенты — Хед и Хохлачёв.
Вперёд подопечных Бориса Миронова вывел на 50-й минуте Лехтеря, оформив дубль. Голевой пас сделал Эмиль Петтерссон. На 52-й минуте четвёртую шайбу в ворота гостей отправил форвард Дмитрий Кугрышев, в качестве ассистентов выступили Данила Квартальнов и Александр Брынцев.
Заключительную шайбу во встрече на 53-й минуте забросил защитник Александр Никишин. Ему ассистировали Кугрышев и Николай Чебыкин.
- 18 ноября 2021
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