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«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Барысом», отыгравшись с 0:2

«Спартак» одержал волевую победу в матче с «Барысом», отыгравшись с 0:2
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Московский «Спартак» одержал волевую победу в очередном матче регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Матч прошёл в Москве на стадионе «Мегаспорт» и завершился со счётом 5:2 (0:2, 2:0, 3:0).

На восьмой минуте отличился форвард гостей Никита Михайлис, голевой пас сделал Кёртис Валк. На 12-й минуте удвоил преимущество «Барыса» Егор Петухов, ему ассистировали Алихан Асетов и Валерий Орехов.

На 34-й минуте форвард Александр Хохлачёв отыграл одну шайбу, голевая передача на счету Ивана Дроздова и
Тима Хеда. На последней минуте второго периода в большинстве восстановил равновесие в счёте нападающий красно-белых Йори Лехтеря, ассистенты — Хед и Хохлачёв.

Вперёд подопечных Бориса Миронова вывел на 50-й минуте Лехтеря, оформив дубль. Голевой пас сделал Эмиль Петтерссон. На 52-й минуте четвёртую шайбу в ворота гостей отправил форвард Дмитрий Кугрышев, в качестве ассистентов выступили Данила Квартальнов и Александр Брынцев.

Заключительную шайбу во встрече на 53-й минуте забросил защитник Александр Никишин. Ему ассистировали Кугрышев и Николай Чебыкин.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 2
Барыс
Нур-Султан
0:1 Михайлис (Валк) – 07:17' (5x5)   0:2 Петухов (Асетов, Орехов) – 11:31' (5x5)   1:2 Хохлачёв (Дроздов, Хед) – 33:01' (5x5)   2:2 Лехтеря (Хед, Хохлачёв) – 39:03' (5x4)   3:2 Лехтеря (Петтерссон) – 49:41' (5x5)   4:2 Кугрышев (Квартальнов, Брынцев) – 51:09' (5x5)   5:2 Никишин (Кугрышев, Чебыкин) – 52:58' (5x5)
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