Бабенко — о 2:4 с «Салаватом»: не использовали свои моменты, которых было предостаточно

Главный тренер подмосковного «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым» (2:4).



«Не использовали свои моменты, которых было предостаточно — особенно в большинстве. Где-то удача отвернулась, четыре раза в штангу попали. Соперник здорово играет, но мы их детально разбирали. Были хорошие моменты, но нам не хватило пару миллиметров. А сами пропустили дважды в меньшинстве, что и предопределило исход встречи», — приводит слова Бабенко официальный сайт КХЛ.



«Витязь» занимает на данный момент последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 29 матчей набрав 22 очка. В следующей встрече подмосковный клуб сыграет дома с «Куньлунем» (20 ноября).