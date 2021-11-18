«Добро пожаловать, говорит капитан». Е. Свечников отыграл матч с «Кингз» с микрофоном

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников провёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2) с микрофоном.



«Дамы и господа, добро пожаловать на борт. Говорит ваш капитан! Субботний вечер в солнечном Виннипеге. Давайте сделаем это, пристегнитесь для красивого полёта. Убедитесь, что у вас есть вкусное холодное пиво и попкорн. Впереди у нас отличное времяпрепровождение!» — говорит Свечников в превью видео, которое было опубликовано в твиттер-аккаунте «Джетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Виннипег Джетс».

«Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 15 матчей набрав 21 очко.