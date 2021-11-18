Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Добро пожаловать, говорит капитан». Е. Свечников отыграл матч с «Кингз» с микрофоном

«Добро пожаловать, говорит капитан». Е. Свечников отыграл матч с «Кингз» с микрофоном
Комментарии

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников провёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2) с микрофоном.

«Дамы и господа, добро пожаловать на борт. Говорит ваш капитан! Субботний вечер в солнечном Виннипеге. Давайте сделаем это, пристегнитесь для красивого полёта. Убедитесь, что у вас есть вкусное холодное пиво и попкорн. Впереди у нас отличное времяпрепровождение!» — говорит Свечников в превью видео, которое было опубликовано в твиттер-аккаунте «Джетс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Виннипег Джетс».

«Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 15 матчей набрав 21 очко.

Русский талант перезагружается в самом холодном городе НХЛ. В него почти никто не верил Русский талант перезагружается в самом холодном городе НХЛ. В него почти никто не верил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021