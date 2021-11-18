Б. Миронов: «Спартак» неважно начал игру — пришлось серьёзно поговорить в перерыве

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (5:2).
«Хочется в первую очередь поздравить с победой всех наших болельщиков. По игре сегодня опять та же ситуация: неважное начало – пришлось серьёзно поговорить с ребятами в перерыве, донести свои мысли. Хорошо, что ребята всё поняли – достали всё из себя и довели игру до победы. Да, хорошо, что выиграли, но у нас есть и ошибки, будем работать над ними и готовиться к следующей игре. Тем более игры у нас сейчас через день, плотный график.
Третья и четвёртая тройки «Спартака» играли почти столько же, как и первые два звена команды? Да, был такой план на игру – дать ребятам из нижних звеньев сыграть как можно больше. Чтобы было комфортнее первым двум звеньям и правильно распределить силы. Думаю, что будем и дальше играть в таком стиле.
У Цыплакова есть микротравма – небольшой ушиб. Поэтому по медицинским показателям он пропустил игру – как только он будет готов на 100 процентов, то вернётся в состав», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.
- 18 ноября 2021
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