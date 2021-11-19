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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 19 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 19 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 19 ноября.

В Западной конференции первое место занимает финский «Йокерит», после 29 матчей набравший 42 очка. На второй строчке расположился санкт-петербургский СКА, имеющий в своём активе 39 баллов после 28 встреч. Замыкает тройку сильнейших на Западе московское «Динамо», набравшее 38 баллов после 29 игр. Аналогичные показатели имеет также ЦСКА.

На Востоке продолжает лидировать «Металлург». Подопечные Ильи Воробьёва набрали 49 очков после 29 встреч. Следом идёт челябинский «Трактор», отстающий на одно очко при 31 сыгранной встрече. На третьем месте — «Салават Юлаев», накануне обыгравший в гостях «Витязь» (4:2). У уфимцев 42 очка после 30 матчей.

Турнирная таблица КХЛ
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