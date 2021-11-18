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Тест форварда «Детройта» Ларкина оказался ложным. Ранее он недоиграл матч с «Далласом»

Тест форварда «Детройта» Ларкина оказался ложным. Ранее он недоиграл матч с «Далласом»
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл сообщил, что тест на коронавирус форварда клуба Дилана Ларкина оказался ложным, передаёт слова наставника твиттер-аккаунт клуба.

Напомним, хоккеист не смог завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:5) из-за положительного теста на COVID-19. Ларкин успел провести на льду чуть более 12 минут и лишь потом завершил игру. Вероятно, положительный тест пришёл в клуб прямо во время игры.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 25-летний нападающий провёл 14 матчей, в которых сумел набрать 14 (8+6) результативных баллов при показателе полезности «+1».

«Детройт» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 18 очков после 18 проведённых встреч.

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