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Мэтью Барзал – о новой арене «Айлендерс»: она просто поражает меня…

Мэтью Барзал – о новой арене «Айлендерс»: она просто поражает меня…
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24-летний канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал выразил мнение о новом домашнем стадионе клуба – «Ю-Би-Эс-Арена», на котором накануне «островитяне» провели первую тренировку.

«Она просто поражает меня… Весь комплекс, и каток, и то, как всё устроено, настолько высококлассно, что я даже не могу передать вам словами, как хорошо здесь. Нашему составу очень сильно повезло», — передаёт слова Барзала корреспондент amNewYork Джо Пэнторно в «Твиттере».

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НХЛ на новой «Ю-Би-Эс-Арена» хоккеисты «Айлендерс» примут «Калгари Флэймз». Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 21 ноября. Начало – 3:00 мск.

Ранее хоккеистам «островитян» пришлось провести 13-матчевую выездную серию со старта регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022 из-за неготовности новой арены к принятию матчей. В ходе этой внушительной серии подопечные Барри Тротца одержали лишь 5 побед.

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