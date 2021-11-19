Мэтью Барзал – о новой арене «Айлендерс»: она просто поражает меня…

24-летний канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал выразил мнение о новом домашнем стадионе клуба – «Ю-Би-Эс-Арена», на котором накануне «островитяне» провели первую тренировку.
«Она просто поражает меня… Весь комплекс, и каток, и то, как всё устроено, настолько высококлассно, что я даже не могу передать вам словами, как хорошо здесь. Нашему составу очень сильно повезло», — передаёт слова Барзала корреспондент amNewYork Джо Пэнторно в «Твиттере».
Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НХЛ на новой «Ю-Би-Эс-Арена» хоккеисты «Айлендерс» примут «Калгари Флэймз». Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 21 ноября. Начало – 3:00 мск.
Ранее хоккеистам «островитян» пришлось провести 13-матчевую выездную серию со старта регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022 из-за неготовности новой арены к принятию матчей. В ходе этой внушительной серии подопечные Барри Тротца одержали лишь 5 побед.
- 19 ноября 2021
-
03:30
-
03:12
-
02:59
-
02:47
-
02:38
-
02:14
-
00:00
- 18 ноября 2021
-
23:57
-
23:33
-
23:19
-
23:12
-
23:03
-
23:00
-
22:41
-
22:34
-
22:20
-
22:06
-
21:54
-
21:45
-
21:20
-
21:03
-
20:42
-
20:25
-
19:59
-
19:37
-
19:18
-
19:00
-
18:46
-
18:40
-
18:35
-
18:13
-
17:49
-
17:33
-
17:19
-
17:06