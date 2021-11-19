Защитник «Филадельфии» Райан Эллис пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы

30-летний канадский защитник «Филадельфии Флайерз» Райан Эллис пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщается в «Твиттере» обозревателя НХЛ Адама Кимельмана.
При этом источник отмечает, что хоккеисту не потребуется хирургическое вмешательство – всё обойдётся лишь отдыхом и реабилитацией.
В текущем сезоне на счету опытного игрока обороны 4 матча, в которых он забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи при коэффициенте полезности «+2». Напомним, ранее Эллис выступал с 2011 по 2021 года за «Нэшвилл Предаторз». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Райан провёл 566 встреч и отметился 275 (76+199) результативными действиями.
Эллис стал игроком «Филадельфии» этим летом в результате обмена с «Нэшвиллом». Он имеет на руках действующий контракт до 2027 года с зарплатой в $ 6,25 млн за сезон.
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