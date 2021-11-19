Кросби отметился первой заброшенной шайбой в сезоне, открыв счёт в игре с «Монреалем»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает на своём льду «Питтсбург Пингвинз». Идёт 1-й период, гости ведут – 2:0.
Своей первой заброшенной шайбой в сезоне в этой игре отметился 34-летний звёздный канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. Ему удалось завершить стремительную контратаку, в которой участие приняли Джейк Гюнцель и Брайан Раст.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
В текущем сезоне Кросби принял участие в четырёх матчах, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей, заработав коэффициент полезности «-5».
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