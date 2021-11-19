Передача Задорова помогла «Калгари» разгромить «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

В составе победителей отличились Джонни Годро (дважды), Эндрю Манджапане (дважды) и Мэттью Ткачук. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

Таким образом, «Калгари» одержал вторую победу за последние три матча. «Баффало», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три игры. В следующем матче «Калгари» предстоит сыграть с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Баффало» встретится «Нью-Йорк Рейнджерс». Матчи пройдут 21 и 22 ноября соответственно.