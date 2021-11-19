Передача Задорова помогла «Калгари» разгромить «Баффало»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.
В составе победителей отличились Джонни Годро (дважды), Эндрю Манджапане (дважды) и Мэттью Ткачук. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.
Таким образом, «Калгари» одержал вторую победу за последние три матча. «Баффало», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три игры. В следующем матче «Калгари» предстоит сыграть с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Баффало» встретится «Нью-Йорк Рейнджерс». Матчи пройдут 21 и 22 ноября соответственно.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Годро (Ткачук, Танев) – 10:30' (5x5) 0:2 Манджапане (Танев, Чюлингтон) – 21:42' (5x5) 0:3 Ткачук (Годро, Линдхольм) – 33:58' (5x5) 0:4 Манджапане (Баклунд, Задоров) – 34:59' (5x5) 0:5 Годро (Монахан, Ткачук) – 35:35' (5x4)
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