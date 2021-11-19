Сменщик Бобровского совершил 45 сейвов и помог «Флориде» обыграть «Дэвилз»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Картер Вераге, Ээту Луостаринен, Джонатан Юбердо и Энтон Дюклер. Голкипер Спенсер Найт, который является сменщиком российского вратаря Сергея Бобровского, совершил 45 сейвов. Единственный гол за «Дэвилз» забил Даги Хэмилтон.

Таким образом, «Флорида» одержала третью победу подряд, а «Дэвилз» потерпели третье поражение кряду. В следующем матче «Флорида» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Дэвилз» сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».