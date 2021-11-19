Сменщик Бобровского совершил 45 сейвов и помог «Флориде» обыграть «Дэвилз»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Картер Вераге, Ээту Луостаринен, Джонатан Юбердо и Энтон Дюклер. Голкипер Спенсер Найт, который является сменщиком российского вратаря Сергея Бобровского, совершил 45 сейвов. Единственный гол за «Дэвилз» забил Даги Хэмилтон.
Таким образом, «Флорида» одержала третью победу подряд, а «Дэвилз» потерпели третье поражение кряду. В следующем матче «Флорида» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Дэвилз» сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хэмилтон (Веси, Суббэн) – 13:37' (5x5) 1:1 Вераге (Уигар) – 19:53' (5x5) 2:1 Луостаринен (Ломберг, Хёрнквист) – 23:08' (5x5) 3:1 Юбердо (Дюклер) – 24:25' (5x5) 4:1 Дюклер (Юбердо, Экблад) – 28:15' (5x5)
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