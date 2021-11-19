Капризов едва не получил травму после нелепого столкновения с Робертсоном

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Проходит третий период, хозяева впереди – 3:0.

В одном из эпизодов россиянин Кирилл Капризов подскользнулся на ровном месте и рухнул в ноги Джейсону Робертсону. После этого россиянин смог продолжить матч. На данный момент Капризов в этом матче смог забить один гол.

Посмотреть видео падения Капризова можно в телеграм-канале Хоккей без зрителей.

Ранее сообщалось, что Капризов переведён в третье звено «Миннесоты». Однако, как отмечает обозреватель The Athletic Майкл Руссо в «Твиттере», в моменте с заброшенной шайбой российский оказался с привычными партнёрами из-за того, что не успел смениться после игры в меньшинстве.

В нынешнем сезоне 24-летний российский форвард сыграл в 16 матчах, набрав 12 (4+8) очков при общей полезности «-3».