Кирилл Капризов сделал эффектный голевой пас, набрав 13-е очко в сезоне

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Проходит третий период, хозяева впереди – 6:2.

Российский нападающий Кирилл Капризов в этой встрече забил гол в первом периоде и отдал эффектную результативную передачу в третьем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере»

NHL GIFs.

Ранее сообщалось, что Капризов переведён в третье звено «Миннесоты». Однако, как отмечает обозреватель The Athletic Майкл Руссо в «Твиттере», в моменте с заброшенной шайбой российский оказался с привычными партнёрами из-за того, что не успел смениться после игры в меньшинстве.

В нынешнем сезоне 24-летний российский форвард сыграл в 16 матчах, набрав 13 (4+5) очков при общей полезности «-3».