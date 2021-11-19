Spittin' Chiclets — о роскошном пасе Капризова: у него глаза на затылке

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Даллас Старз». Проходит третий период, хозяева впереди – 5:1.

Российский нападающий Кирилл Капризов в этой встрече забил гол в первом периоде и отдал эффектную результативную передачу в третьем отрезке. Роскошную передачу Капризова на партнёра по команде Фредерика Годро отметили в «твиттере» Spittin' Chiclets. «У него глаза на затылке», — сказано в сообщении.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL GIFs.

В нынешнем сезоне 24-летний российский форвард сыграл в 16 матчах, набрав 13 (4+9) очков при общей полезности «-3».