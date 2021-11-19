Терри набрал очки в 16-м матче подряд, превзойдя достижение Гецлафа 13-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Каролину Харрикейнз» (1:1, идёт первый период).

Автором гола «уток» стал нападающий Трой Терри, набравший 22-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. Американский форвард продолжает обновлять личный рекорд по набранным очкам в сезоне НХЛ. Прежнее достижение было им установлено в прошлом сезоне, когда на набор 20 очков ему понадобилось провести 48 матчей, тогда как в этом сезоне он уже набрал 22 очка в 17 матчах.

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24-летний американец набрал очки в 16-м матче подряд. Терри вышел на третье место по продолжительности серии в истории «Дакс», превзойдя достижение Райана Гецлафа (15 матчей, 2007/2008). Рекорд принадлежит Кори Перри (19 матчей, 2009/2010), второе место у Теэму Селянне (17, 1998/2099).