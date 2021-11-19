Передачи Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со 4:1.

В составе победителей отличились Брэндо Саад (дважды), Роберт Томас и Джордан Кайру. Российские нападающие Павел Бучневич и Иван Барбашёв записали на свой счёт по результативной передаче. Владимир Тарасенко и Клим Костин очков не набрали.

Единственный гол за «Сан-Хосе» забил Йонатан Дален. Нападающий Александр Барабанов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».