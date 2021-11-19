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Передачи Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»

Передачи Барбашёва и Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Сан-Хосе»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев со 4:1.

В составе победителей отличились Брэндо Саад (дважды), Роберт Томас и Джордан Кайру. Российские нападающие Павел Бучневич и Иван Барбашёв записали на свой счёт по результативной передаче. Владимир Тарасенко и Клим Костин очков не набрали.

Единственный гол за «Сан-Хосе» забил Йонатан Дален. Нападающий Александр Барабанов завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Саад (О'Райлли, Перрон) – 10:25' (5x4)   2:0 Томас (Бучневич, Перунович) – 21:35' (5x5)   2:1 Дален (Майер) – 28:16' (5x5)   3:1 Саад (Сундквист, Барбашёв) – 30:17' (5x5)   4:1 Кайру (Перрон) – 41:09' (5x5)
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