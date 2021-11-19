Четыре очка Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас» со счётом 7:2

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со 7:2.

В составе победителей забивали Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск. Также на счету Кирилла Капризова три результативные передачи.

В составе «Далласа» отличились Якоб Петерсон и Джейми Бенн. Российский нападающий Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Форвард Александр Радулов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Антон Худобин пропустил семь голов и совершил 29 сейвов.