Четыре очка Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Даллас» со счётом 7:2
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со 7:2.
В составе победителей забивали Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск. Также на счету Кирилла Капризова три результативные передачи.
В составе «Далласа» отличились Якоб Петерсон и Джейми Бенн. Российский нападающий Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Форвард Александр Радулов завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Антон Худобин пропустил семь голов и совершил 29 сейвов.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
7 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Питлик (Штурм, Дюхайм) – 09:24' (5x5) 2:0 Капризов (Цуккарелло, Раск) – 15:09' (5x5) 3:0 Хартман (Голигоски, Фиала) – 38:59' (5x5) 3:1 Петерсон (Сегин, Гленденинг) – 43:50' (5x5) 4:1 Голигоски (Эрикссон Эк, Гринвей) – 47:15' (5x5) 5:1 Годро (Капризов) – 48:53' (5x5) 5:2 Бенн (Линделль, Гурьянов) – 52:38' (5x5) 6:2 Цуккарелло (Капризов, Голигоски) – 53:07' (5x5) 7:2 Раск (Капризов, Цуккарелло) – 53:52' (5x5)
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