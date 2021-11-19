Кирилл Капризов провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ, установив личный рекорд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со 7:2.
В составе победителей забивали Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск. Также на счету Капризова три результативные передачи. Российский форвард провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ, установив личный рекорд. Капризов впервые набрал четыре очка в матче НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне россиянин провёл 16 матчей, в которых отметился 15 (4+11) очками при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.
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