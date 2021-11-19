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Гавриков помог экс-форварду «Витязя» Дэнфорту забить дебютный гол в НХЛ

Гавриков помог экс-форварду «Витязя» Дэнфорту забить дебютный гол в НХЛ
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В эти минуты в Глендейле на стадионе «Хала Ривер-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:3. В составе «Коламбуса» одну из шайб забросил Джастин Дэнфорт, который знаком российским болельщикам по выступлению за «Витязь». Результативной передачей отметился защитник Владислав Гавриков. Для Дэнфорварта этот гол стал дебютным в НХЛ.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дэнфорт выступал за подольский «Витязь», провёл 58 матчей и набрал 55 очков: забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи. По итогам чемпионата канадец занял шестое место по результативности в КХЛ.

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