Журналист The Athletic — о лучшей игре Капризова в НХЛ: я бы сказал, сигнал получен

Журналист The Athletic Майкл Руссо после победы «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (7:2) поделился мнением об игре российского форварда Кирилла Капризова. В этом матче нападающий «дикарей» отметился 4 (1+3) набранными очками.
«Четыре очка в матче — это лучший результат Капризова в НХЛ. Я бы сказал, сигнал получен», — написал Руссо в «Твиттере».
В составе победителей забивали Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск. Также на счету Капризова три результативные передачи. Российский форвард провёл самый результативный матч за карьеру в НХЛ, установив личный рекорд. Капризов впервые набрал четыре очка в матче НХЛ. Перед матчем сообщалось. что российского форварда перевели в третье звено.
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