Капризов повторил результат Сергачёва и Новосельцева по голам в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со 7:2.

В составе победителей забивали Рем Питлик, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Алекс Голигоски, Фредерик Годро, Матс Цуккарелло и Виктор Раск. Также на счету Капризова три результативные передачи. Заброшенная шайба стала для Кирилла 31-й в 71 матче за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на 86-е место в истории лиги по голам среди российских хоккеистов. Капризов повторил результат защитника «Тампы» Михаила Сергачёва (31 гол в 297 матчах) и завершившего карьеру Ивана Новосельцева (31 гол в 234 встречах). Следующей целью для Кирилла является показатель Александра Карповцева (34 гола в 596 матчах).

Всего в нынешнем сезоне россиянин провёл 16 матчей, в которых отметился 15 (4+11) очками при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.