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Макдэвид набрал очки в 16-м матче кряду со старта сезона, забив роскошный гол «Виннипегу»

Макдэвид набрал очки в 16-м матче кряду со старта сезона, забив роскошный гол «Виннипегу»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Виннипег Джетс». В ходе третьего периода счёт равный — 1:1.

В составе «нефтяников» отличился капитан команды Коннор Макдэвид, снова забивший красивейший гол после роскошного индивидуального прохода. Макдэвид стал третьим игроком за последние 25 лет, набравшим очки как минимум в 16 матчах кряду со старта сезона. На этом временном отрезке рекорд принадлежит Дэни Хитли из «Оттавы» (22 матча в сезоне-2005/2006).

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Второе место занимает Хенрик Зеттерберг из «Детройта» (17 игр в сезоне-2007/2008), а Макдэвид превзошёл достижение Яромира Ягра, который 22 года назад выдал 15-матчевую серию в составе «Питтсбурга».

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