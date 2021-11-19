Капризов совершил эффектный проход в матче с «Далласом»

«Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграла «Даллас Старз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 7:2.



Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в одном из эпизодов встречи обыграл несколько соперников, совершив классный разворот. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.



Напомним, в прошедшей встрече Капризов стал автором заброшенной шайбы, а также отдал три результативных передачи.



«Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 16 матчей набрав 22 очка. В следующей встрече подопечные Дина Эвасона сыграют в гостях с «Флоридой Пантерз» (21 ноября).