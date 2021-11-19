Капризов стал первой звездой матча с «Далласом» и подарил клюшку болельщику

«Миннесота Уайлд» одержала крупную победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:2. Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр».
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал первой звездой матча, набрав 4 (1+3) результативных балла. После встречи, 24-летний форвард подарил клюшку болельщику после того, как покинул лёд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Миннесоты Уайлд».
Всего в нынешнем сезоне россиянин провёл 16 матчей, в которых отметился 15 (4+11) очками при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени. «Миннесота» в следующей встрече сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз» (21 ноября).
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