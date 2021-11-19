Передача Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Детройт», у Наместникова «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей отличились Николас Хаг, Зак Уайтклауд (дважды), Пол Коттер и Райлли Смит. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.
За «Детройт» забили Дживани Смит и Джо Велено. Российский нападающий Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Вегас» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче «Вегас» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Детройт» сыграет с «Аризоной Койотс».
- 19 ноября 2021
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