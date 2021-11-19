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Передача Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Детройт», у Наместникова «-1»

Передача Дадонова помогла «Вегасу» обыграть «Детройт», у Наместникова «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей отличились Николас Хаг, Зак Уайтклауд (дважды), Пол Коттер и Райлли Смит. Российский нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей.

За «Детройт» забили Дживани Смит и Джо Велено. Российский нападающий Владислав Наместников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Вегас» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Детройт» сыграет с «Аризоной Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хаг (Дадонов, Пьетранджело) – 23:31' (5x5)   2:0 Уайтклауд (Стоун, Хауден) – 25:56' (5x5)   2:1 Смит (Ларкин, Фаббри) – 30:19' (5x5)   3:1 Уайтклауд (Руа) – 32:32' (5x5)   4:1 Коттер (Колесар) – 39:06' (5x5)   5:1 Смит (Янмарк, Лешишин) – 45:19' (5x5)   5:2 Велено (Ганье) – 58:34' (5x5)
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