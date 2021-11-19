Эвасон — о 7:2 со «Старз»: приятно, что Капризов, Раск и Цуккарелло добились успеха вместе

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (7:2).



«Мы играли правильно, мне понравилась наша реакция на прошлое поражение. Здорово забить семь голов, но главное – мы сделали это правильно. Играли как команда, не переигрывали смены, не пытались забить в одиночку. Мы забивали правильно, это приятно. Вы много говорите о том, что некоторые наши ребята не забивают. Мы все это знаем, я не собираюсь говорить об этих ребятах, но вы о них постоянно говорите, и это реальность.



Когда не забиваешь, стараешься ещё больше. Думаешь – ещё поиграю секунд 10, продлю смену, может, что-то нарисуется. А думать надо иначе: лучше я сейчас сменюсь, дам поиграть партнёру. Может, он забьёт, или я потом выйду свежий и забью. Сегодня ребята это сделали.



Я воссоединил Капризова с Раском и Цуккарелло после того, как мы отбились в меньшинстве? Они не выходят на меньшинство, так что сегодня это было в тему. Приятно было видеть их вместе, приятно, что они добились успеха. Разделив Цуккарелло и Капризова перед игрой, я хотел подать сигнал не только им, но и всей команде, что они могут играть с любыми партнёрами.



В первом перерыве мы размышляли о том, что делать с этим звеном. У него получалось, что лучше – оставить их вместе или вернуться к изначальным тройкам? Решили вернуться к изначальным, по крайней мере на сегодняшний матч», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.