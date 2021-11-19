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Капризов — о переводе в третье звено: небольшой сигнал нам послали

Капризов — о переводе в третье звено: небольшой сигнал нам послали
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (7:2).

«Я просто старался играть в хоккей, показывать свою игру в каждом матче, а там что будет, то будет. Наверное, небольшой сигнал нам послали. Мы с Цуккарелло вышли и постарались проявить себя с лучшей стороны, в итоге забили пару голов вместе, так что это сработало», — приводит слова Капризова Star Tribune.

Всего в нынешнем сезоне россиянин провёл 16 матчей, в которых отметился 15 (4+11) очками при показателе полезности «0» и восьми минутах штрафного времени.

«Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, после 16 матчей набрав 22 очка.

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