Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

У Радулова один гол в 15 матчах. Это худший старт россиянина за карьеру в НХЛ

У Радулова один гол в 15 матчах. Это худший старт россиянина за карьеру в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (2:7).

35-летний форвард провёл на льду 15 минут и 2 секунды, заработав показатель полезности "-2". Всего на счет Радулова 7 (1+6) результативных баллов в 15 играх текущего сезона, также он имеет общую полезность "-7".

Один гол за 15 встреч — худший показатель россиянина за карьеру в лиге. Всего он имеет 353 (141+212) очка за 468 матчей в НХЛ.

«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 15 матчей набрав 14 очков. В следующем матче подопечные Рика Боунесса примут дома «Сент-Луис Блюз» (21 ноября).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021