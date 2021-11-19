У Радулова один гол в 15 матчах. Это худший старт россиянина за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (2:7).



35-летний форвард провёл на льду 15 минут и 2 секунды, заработав показатель полезности "-2". Всего на счет Радулова 7 (1+6) результативных баллов в 15 играх текущего сезона, также он имеет общую полезность "-7".



Один гол за 15 встреч — худший показатель россиянина за карьеру в лиге. Всего он имеет 353 (141+212) очка за 468 матчей в НХЛ.



«Даллас» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, после 15 матчей набрав 14 очков. В следующем матче подопечные Рика Боунесса примут дома «Сент-Луис Блюз» (21 ноября).