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Соболенко посетила матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Нью-Джерси»

Соболенко посетила матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Нью-Джерси»
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

«Невероятно, что ты сегодня вечером присоединилась к нам!», — написал твиттер-аккаунт «Флориды».

Напомним, в прошедшей встрече заброшенными шайбами в составе «Пантерз» отметились Картер Вераге, Ээту Луостаринен, Джонатан Юбердо и Энтони Дюклер. Единственный гол «Нью-Джерси» забил Даги Хэмилтон.

«Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 17 матчей набрав 27 очков. «Нью-Джерси» — на десятой строчке Востока, имея в своём активе 17 баллов после 15 матчей.

Соболенко принимала участие в Итоговом чемпионате WTA в Мексике и не сумела выйти в плей-офф.

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