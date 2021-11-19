Соболенко посетила матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Нью-Джерси»
Поделиться
Белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
«Невероятно, что ты сегодня вечером присоединилась к нам!», — написал твиттер-аккаунт «Флориды».
Напомним, в прошедшей встрече заброшенными шайбами в составе «Пантерз» отметились Картер Вераге, Ээту Луостаринен, Джонатан Юбердо и Энтони Дюклер. Единственный гол «Нью-Джерси» забил Даги Хэмилтон.
«Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 17 матчей набрав 27 очков. «Нью-Джерси» — на десятой строчке Востока, имея в своём активе 17 баллов после 15 матчей.
Соболенко принимала участие в Итоговом чемпионате WTA в Мексике и не сумела выйти в плей-офф.
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
10:00
-
09:52
-
09:38
-
09:29
-
09:22
-
09:15
-
09:06
-
08:59
-
08:49
-
08:31
-
08:30
-
08:30
-
08:24
-
08:14
-
07:52
-
07:32
-
07:21
-
07:10
-
07:01
-
06:56
-
06:46
-
06:42
-
06:40
-
06:39
-
06:30
-
06:25
-
06:20
-
06:08
-
06:02
-
06:02
-
05:54
-
05:50
-
05:30
-
05:26
-
04:56
Партнерский контент