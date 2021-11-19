Соболенко посетила матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Нью-Джерси»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Флоридой Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).



«Невероятно, что ты сегодня вечером присоединилась к нам!», — написал твиттер-аккаунт «Флориды».

Напомним, в прошедшей встрече заброшенными шайбами в составе «Пантерз» отметились Картер Вераге, Ээту Луостаринен, Джонатан Юбердо и Энтони Дюклер. Единственный гол «Нью-Джерси» забил Даги Хэмилтон.



«Флорида» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 17 матчей набрав 27 очков. «Нью-Джерси» — на десятой строчке Востока, имея в своём активе 17 баллов после 15 матчей.



Соболенко принимала участие в Итоговом чемпионате WTA в Мексике и не сумела выйти в плей-офф.