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Экс-игрок НХЛ и сборной СССР обвиняется в мошенничестве на сумму почти 800 тыс. рублей

Экс-игрок НХЛ и сборной СССР обвиняется в мошенничестве на сумму почти 800 тыс. рублей
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18-летний хоккеист Филипп Нестеров обвинил бывшего хоккеиста НХЛ и сборной СССР Михаила Татаринова в мошенничестве почти на сумму 800 тыс. рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», Татаринов обещал устроить молодого игрока в клуб МХЛ и за год выманил у его семьи около миллиона рублей, но в итоге Нестеров остался в одной из юниорских команд, так и не попав на просмотр ни в один клуб.

Нестеров — выпускник московской хоккейной школы. Он познакомился с Михаилом Татариновым, и тот сразу сообщил о дружбе с Олегом Знарком и обещал, что поможет юному хоккеисту с карьерой в обмен на денежное вознаграждение.

С первой попытки игрока не удалось устроить ни в один из клубов, Нестеров отправился выступать на турнирах среди юношей (посоветовал Татаринов, обещая организовать просмотры в МХЛ). Филипп и его родители на протяжении двух лет писали Татаринову об успехах хоккеиста на площадке. Периодически семья отправляла деньги.

В 2021 году Нестерова в очередной раз не взяли на сборы в клуб МХЛ, а посоветовали ехать в Мурманск. Семья игрока стала требовать от Татаринова вернуть деньги, но вскоре со связи пропал и сам бывший хоккеист.

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